Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ataman: ayrılabilirim

ATAMAN: AYRILABİLİRİM

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bir grup taraftarın kendisine ettiği küfürler nedeniyle yaralandığını söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Ataman: Ayrılabilirim(5/10)4


Ataman, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü de belirtip şöyle konuştu: "Bazen bunlar yüzünden sezon sonunda G.Saray'dan ayrılmayı da düşünmüyor değilim, çünkü yoruluyorum. Protesto yapabilirsim ama hocana küfür sportif değerlere sığmaz. Önceliğim G.Saray ama onlar benimle devam edecek mi bilmiyorum."



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Ataman  Ayrılabilirim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER