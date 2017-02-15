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ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE!


ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE!
Tarih : 15 Şubat 2017, 10:41
Puan Ver : Atama Bekleyenlere Müjde!(9/10)6


Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak paketi yaşama geçirirken, İŞKUR da 3 bin iş koçu için Maliye'den kadro istedi. İş ve meslek danışmanları sahaya inerek, kapı kapı dolaşıp işsizlere koçluk yapacak. Böylece yıllardır atama bekleyen İş ve Meslek Danışmanları (İMD) için de kadro imkanı açılacak.



Sabah'ın haberine göre öncelik 270 bin açık iş için uygun elemanı bulmak olacak. İş koçları maliyeti yaklaşık 12 milyar lira olarak öngörülen istihdam paketine de odaklanarak binlerce gence iş kapısı açılmasına aracılık edecek. Hükümetin istihdam seferberliğinde İŞKUR kilit rol üstlenecek. İŞKUR ilk etapta 60 istihdam uzman yardımcısının aralarında yer aldığı doğrudan iş bulmada görev alacak personel açığının kapatılmasını istedi.



 



kaynak:milliyet








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