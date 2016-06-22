

Atalay Filiz yine gündeme oturdu ama bu sefer Atalay Filiz'in sevgilisi ortalığı karıştırdı. Kayıp olan Atalay Filiz'İn sevgilisi Facebook'ta online olunca ortalık karıştı.







ÜÇ GÜN ÖNCE ONLİNE OLDU







Sabah'ın haberine göre soruşturma sürerken kayıp Seregina ile ilgili ilk sinyal Rus Facebook'u olarak bilinen vk.com'daki internet sayfasından geldi. Filiz'in yakalandığı 13 Haziran'dan bu yana Seregina'nın vk.com'daki internet sayfasına son giriş yaptığı tarih 12 Aralık 2011 olarak görünüyordu. Ancak son üç günde Seregina'nın sayfasına 3 kez giriş yapıldı. Seregina, 5 yıl aradan sonra ilk kez 19 Haziran'da Türkiye saati ile 06.14'te online oldu. Sayfaya ikinci giriş önceki akşam saat 22.22'de, son giriş ise dün Sabah 04.01'de gerçekleşti.







Seregina'nın fotoğraflarının ve paylaşımlarının yer aldığı sayfada herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenirken, sayfaya Seregina'nın mı yoksa şifresini ele geçiren başka birinin mi giriş yaptığı ise merak konusu. Sayfaya Seregina'nın kendisinin girmiş olabileceği ihtimali, ailesi ve arkadaşlarını yeniden umutlandırırken, polisin soruşturması ise sürüyor.







ATALAY FİLİZ'İ YAKALAYANLARA ÖDÜL VERİLDİ







İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 kişinin katil zanlısı Atalay Filiz'i yakalayan İlçe Emniyet Müdürü, Komiser ve 6 polis memuru ve polise ihbarda bulunan 2 vatandaş, İzmir Valiliğince ve İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirildi.







İstanbul Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, 2013 yılında da Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı Ankara'da öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz'in, 29 Mayıs'ta İzmir'e geldiği saptanmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polisler, İzmir'e gelen Filiz için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre Atalay Filiz, 29 Mayıs günü Buca'daki bir internet kafede 4 saat geçirdiği belirlendi. Burada, internette kiralık oda bulan Atalay Filiz, 29-30 Mayıs gecelerini bir üniversite öğrencisinden kiraladığı odada geçirerek, ardından da 2 gün üniversite öğrencisi bir gencin Karabaşlar'ın Yeşilyurt semtindeki evinde kaldı.







Atalay Filiz 31 Mayıs günü, Bodrum'a gideceğini söyleyip kaldığı öğrenci evinden ayrıldı. 3 kişinin cinayet zanlısı, 1 ve 2 Haziran gecelerini, Menderes'in tatil merkezi Gümüldür'de bir evin kiraladığı odasında geçirdi. Buradan ayrıldıktan sonra Menders ile Gümüldür arasındaki ormanlık alanda gizlenen Atalay Filiz, 12 Haziran günü, Gümüldür'den Menderes'e giden minibüse Şaşal köyü yakınlarındaki ormanlık araziden bindi. Minibüs içerisindeki yolcu Taha Gürses, katil zanlısı Atalay Filiz'i tanıdı. Filiz kendini tanıyanları fark ederek panikle indi. Pasta ustası Taha Gürses, 155'i arayarak Atalay Filiz'i ihbar etti. Minibüsten inip Bulgurca minibüsüne binen Atalay Filiz'i kahveci Mustafa Alsu(23) da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbar etti. İhbarlar üzerine harekete geçen Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atalay Filiz'i kıskıvrak yakaladı. Atalay Filiz, son cinayetini işlediği İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.