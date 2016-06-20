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atalay filiz'i yakalatan ve yakalayanlara ödül

ATALAY FİLİZ'İ YAKALATAN VE YAKALAYANLARA ÖDÜL

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, İstanbul ve Ankara'daki toplam 3 cinayetten aranan Atalay Filiz'in yakalanmasını sağlayan 2 kişi ile görevli polisler İzmir Valiliği'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 16:28
Puan Ver : Atalay Filiz'i Yakalatan Ve Yakalayanlara Ödül(7/10)9


İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, İstanbul ve Ankara'daki toplam 3 cinayetten aranan Atalay Filiz'in yakalanmasını sağlayan 2 kişi ile görevli polisler İzmir Valiliği'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Vali Erol Ayyıldız, "Bizim yaptığımız onların yaptığının bir karşılığı değil, ancak onları mükafatlandırmanın güzel olacağını düşündük" dedi.



Törende 155'i arayan Taha Gürses'e 2 bin, Atalay Filiz'i bir süre takip edip bindiği minibüsün plakasını yine 155'e bildiren Mustafa Alsu'ya da 4 bin TL ve teşekkür belgesi verildi. Polis memurlarına biner lira ve takdir belgesi, rütbeli personele de takdir belgesi verildi.



İŞ İSTİYOR



İhbarcılardan Mustafa Alsu vatandaşlık görevini yerine getirdiğini, herhangi bir ödül beklentisinin olmadığını söyledi. Taha Gürses de süreçte işsiz kaldığını, en büyük ödülün Vali Ayyıldız'ın iş sözü olduğunu, onun dışında bir beklentisi olmadığını belirtti.








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