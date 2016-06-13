

İhbarı yapan pastane çalışanı Taha Gürses, “Minibüse bindiğinde şüphelendim. Bakışlarımdan şüphelenip araçtan indi. 15-20 dakika yolculuk yaptığım zanlıyı ihbar ettim" dedi







"SERİ KATİLLE 15 DAKİKA GÖZ GÖZE GELİP YOLCULUK YAPTIM"







Gürses, “Gözlüklü seri katili minibüse bindiği an fark ettim. Çaprazıma oturdu. Para vermek için ayağa kalktığında daha çok şüphelendim. 8-9 kez baktım. Emin olmak için cep telefonundan internete girip fotoğraflarına baktım. Dikkatli bakınca, ‘Bu seri katil' dedim. Bakışlarımdan rahatsız oldu. Gözlük de vardı, sürekli başını aşağı indiriyordu. Benim fark ettiğimi anlayınca dolmuştan indi. Hızlı hızlı gidince seri katil olduğunu anladım. Seri katille 15 dakika göz göze gelip yolculuk yaptım. Yakalanmasına sebep olduğum için gururluyum. 1 yıllık evliyim, kirada oturuyorum, 1 ay sonra çocuğum olacak. Çocuğuma oda yapmak için kredi çekecektim. İnşallah ödül hem oda almama hem de çocuğumun daha iyi büyümesine yardımcı olur” diye konuştu.







'YAKALAMAYI DÜŞÜNDÜM AMA CESARET EDEMEDİM'







Minibüste 4 yolcu daha olduğunu söyleyen Gürses, “Onlara söyleyip üzerine atlayıp yakalamayı düşündüm ama cesaret edemedim. Zaten 4-5 dakika sonra, tanıdığımı fark edince, Menderes'e gelmeden indi. Cep telefonu ile 155'i aradım. Yolculara ve şoföre ‘Arkadaşlar biraz önceki kişi aranan Atalay Filiz değil miydi?' dedim. Onlar da ‘Evet benzettik' dedi. Minibüs şoförü beni karakola götürdü, ifade verdim. Orada diğer minibüste yakalandığını öğrendim, çok mutlu oldum” dedi.







Üç kişiyi öldürmekten aranan Atalay Filiz, İzmir Menderes'te bindiği minibüste kendisini tanıyanların ihbarıyla, çemberi zaten iyice daraltan polisin eline düştü.







İstanbul Tuzla'da, geçtiğimiz 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı Ankara'da öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz'in, İzmir'e kaçtığı saptanmıştı.