

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürüp uzun süre kaçtıktan sonra yakalanan Atalay Filiz, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı 16 Eylül 2013'te tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davadan da tutuklandı. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunan Filiz, sesli ve görüntülü sistem uyarınca katıldı. Filiz ifadesinde şunları söyledi:







“Kesinlikle tasarlamadım. Göktuğ ve Elana'nın Rusya için casusluk yaptıklarına dair uzun zamandır zaten ben çeşitli mesajlar alıyordum. Onları takip edip, bundan emin olmam ve gereğini yapmam söylendi. Uzun zaman takip ettiğim doğrudur. Olay tarihi olan 16 Eylül 2013'ten önce Göktuğ'a ortadan kaybolması, kendisine gereken desteği sağlayıp para vereceğimi, kendisinin de ölmüş gibi yapması için teklifte bulundum. O beni tersledi. Hakaret sayılabilecek ifadeler kullanmıştı. Bana başka seçenek bırakmamıştı. Mecburdum. En son yapabileceğim teklifi kabul etmedi.







Silah olayına gelirsek. Evet bir silahım var, doğrudur. Ben 11 yaşından beri çeşitli görevler alıyorum. Ufak ufak görevler. İlk defa böyle bir görev verilmişti. Ben de kendi savunmamın sağlanmasını istedim. Bu silahı alırken, bazı evraklar alınması gerekiyordu. Ben de fiziksel ve zihninsel dengelerim yerinde dediği için Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu raporu alınca sağlam olduğuma yüzde yüz emin oldum. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti de akıl hastasının eline silah vermez diye düşündüm. Ben de bu mesajların yüzde yüz doğru olduğuna emin oldum. Bunu bir yeşil ışık olarak değerlendirdim”







Filiz, Mahkeme Başkanı Şenel Altınay'ın, “bu mesajları nasıl farkettin” sorusuna, “Ben ilk 11 yaşında keşfettim. Gazeteler aracılığıyla ulaşıyordu. İlk olarak küçük mesajlar. Kantinden gofret, çikolata çalma gibi daha sonra büyük mesajlar ulaştı. Ziynet eşyası, elektronik aletler çalma gibi” yanıtını verdi. Filiz, “Gazeteden nasıl ulaşıyordu” sorusu üzerine ise, “Başkası bakınca göremiyor. Ancak benim tarafımdan görülebiliyor. 6. His diye bir film var. Oradaki küçük çocuk ölüleri görebiliyor. Benim de böyle bir yeteneğim var. Bunları okuyabiliyorum. Bu da gizli bir güçtür” dedi.







‘Akıl sağlığı raporu aldım'







Filiz'in yanında hazır bulunan avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, müvekkilinin eylemi kendisinin yapmadığını, başkası tarafından yaptırıldığına dair beyanda bulunduğunu hatırlatarak, cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı Altınay, sanık Filiz'e “Senin böyle bir talebin var mı?” diye sordu. Filiz, “Ben bu tür bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Benim akli melekelerim yerindedir. Silah almadan önce de akıl ve fiziki sağlığımın yerinde olduğuna dair rapor aldım. Ben daha önce ruhi açıdan herhangi bir tedavi görmedim” dedi. Filiz, hâkimin, “seni sevk edersek gider misin” sorusuna da, “kanunlar ne derse onu yaparım” yanıtını verdi.







