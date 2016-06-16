O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

atalay filiz özellikle vildan yirmibeşoğlu'nu istedi

ATALAY FİLİZ ÖZELLİKLE VİLDAN YİRMİBEŞOĞLU'NU İSTEDİ

Atalay Filiz bugün hakim karşısına çıkacak ve Ankara'daki cinayetlerle ilgili savunma yapacak Filiz'in ilk sorgusunda savunmasını yapan ünlü avukat Vildan Yirmibeşoğlu'nu istediği öğrenildi. Yirmibeşoğlu'nun da kabul ettiği belirtildi.

Tarih : 16 Haziran 2016, 12:53
Puan Ver : Atalay Filiz Özellikle Vildan Yirmibeşoğlu'nu İstedi(9/10)11


İzmir'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen ve öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetiyle ilgili sorgulandıktan sonra cezaevine konulan Atalay Filiz, Ankara'da işlediği çifte cinayetlerle ilgili de sorgulanacak. Hakkında açılan dava kapsamında dün ifadesi alınmak istenen Filiz için Ankara Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Ancak Atalay Filiz, baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmedi ve İstanbul'daki ilk sorgusunda bulunan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu'nu istedi. Filiz ifade vermeyince sorgunun biran evvel bitmesi için devreye sorgu hakimi ve cezaevi yetkilileri girdi.








Etiketler: Atalay  Filiz  Özellikle  Vildan  Yirmibeşoğlu  Nu  İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER