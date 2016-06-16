ATALAY FİLİZ ÖZELLİKLE VİLDAN YİRMİBEŞOĞLU'NU İSTEDİ
Atalay Filiz bugün hakim karşısına çıkacak ve Ankara'daki cinayetlerle ilgili savunma yapacak Filiz'in ilk sorgusunda savunmasını yapan ünlü avukat Vildan Yirmibeşoğlu'nu istediği öğrenildi. Yirmibeşoğlu'nun da kabul ettiği belirtildi.
İzmir'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen ve öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetiyle ilgili sorgulandıktan sonra cezaevine konulan Atalay Filiz, Ankara'da işlediği çifte cinayetlerle ilgili de sorgulanacak. Hakkında açılan dava kapsamında dün ifadesi alınmak istenen Filiz için Ankara Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Ancak Atalay Filiz, baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmedi ve İstanbul'daki ilk sorgusunda bulunan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu'nu istedi. Filiz ifade vermeyince sorgunun biran evvel bitmesi için devreye sorgu hakimi ve cezaevi yetkilileri girdi.
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