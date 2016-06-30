

Ankara'da iki arkadaşını, İstanbul'da bir tarih öğretmenini öldürdükten sonra İzmir'de yakalanan Atalay Filiz'in, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için 2 hafta müşahade altında tutulacağı öğrenildi. Atalay Filiz geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve doktorların karşısına çıkmıştı.







Doktorların ilk izleniminin Atalay Filiz'in akıl sağlının yerinde olduğu yönünde olduğu belirtilerken, ancak kesin raporun iki hafta boyunca yapılacak testlerin sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.







Atalay Filiz, Ankara ve İzmir'de işlediği cinayetlerle ilgili mahkemelerde verdiği ifadesinde kendisine gazete yazılarından bazı emirler geldiğini ve bu yönde hareket ettiğini söylemişti.







Bunun üzerine Atalay Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine karar verilmişti.



Geçtiğimiz günlerde bu amaçla cezaevinden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna getirilen Atalay Filiz yaklaşık 1 saat boyunca doktorlarla konuşmuştu.







Atalay Filiz'in akıl sağlının yerinde olup olmadığıyla ilgili kararın verilmesi için 15 gün boyunca müşahede altında kalmasına karar verildiği öğrenildi.







Adli Tıp Kurumunda kaldığı sürece kendisine yöneltilen sorulara makul ve mantıklı cevaplar verdiği öğrenilen Atalay Filiz'in bu süre içinde yapılacak testlerin ardından akıl sağlının yerinde olup olmadığına karar verileceği öğrenildi.







Bu testlerin ne zaman yapılacağına önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.