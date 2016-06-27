

Seri katil Atalay Filiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Adli Tıp Kurumu'na getirildi.







İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin katil zanlısı olarak İzmir'de yakalanan ve Silivri Cezaevi'ne konulan Atalay Filiz, bu sabah Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde elleri kelepçeli olarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen Filiz'in gözlük taktığı görüldü. Filiz'in mahkeme kararı gereği akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na getirdiği öğrenildi.