ATALAY DEMİRCİ TUTUKLANDI !
Atalay Demirci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirien ünlü komedyenin, savcılık sorgusunun ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
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