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ATALAY DEMİRCİ TUTUKLANDI !


ATALAY DEMİRCİ TUTUKLANDI !
Tarih : 06 Ağustos 2016, 18:13
Puan Ver : Atalay Demirci Tutuklandı !(0/10)


Atalay Demirci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirien ünlü komedyenin, savcılık sorgusunun ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.








Etiketler: Atalay  Demirci  Tutuklandı      haber

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