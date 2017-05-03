ATALAY DEMİRCİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Komedyen Atalay Demirci hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
HAKAN ŞÜKÜR VE ENES KANTER KONUŞMALARI
Demirci'nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, konuşmalara yer verildi. Şükür'ün "kimse yardım etmedi" şeklindeki sözünün dikkat çektiği belirtilen iddianamede, Demirci'nin Şükür'ü teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Demirci'nin Twitter üzerinden Kanter'e ise "Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.
İddianamede, Demirci'nin üstünde ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet Ipad, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfası ve çeşitli sayılarda CD/DVD ile flash belleğe el konulduğu belirtildi.
kaynak:habertürk
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