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Atalay Demirci Ankara'da gözaltına alındı !

ATALAY DEMİRCİ ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI !

Atalay Demirci, Ankara'da gözaltına alındı. Sosyal medya hesabı hack'lenen Demirci'nin, Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmaları yayınlanmıştı.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 16:01
Puan Ver : Atalay Demirci Ankara'da Gözaltına Alındı !(0/10)


Bunun üzerine Demirci, 'İçinde bulunduğum durumun bir hata olduğunu kabul ediyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



Atalay Demirci açıklamasında "15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminden sonra benim de herkes gibi fikrim değişmiştir" demişti.



Demirci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bir televizyon muhabirinin röportaj sonrası yüzüne tükürmesi ile de gündeme gelmişti.








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