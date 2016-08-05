

Bunun üzerine Demirci, 'İçinde bulunduğum durumun bir hata olduğunu kabul ediyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.







Atalay Demirci açıklamasında "15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminden sonra benim de herkes gibi fikrim değişmiştir" demişti.



Demirci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bir televizyon muhabirinin röportaj sonrası yüzüne tükürmesi ile de gündeme gelmişti.