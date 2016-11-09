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ataköy'e 175 milyon dolar yatırıyor

ATAKÖY'E 175 MİLYON DOLAR YATIRIYOR

Uluslararası ortaklıklarla yatırım odaklı gayrimenkul projeleri geliştiren Cathay Group, Nivo Ataköy projesini görücüye çıkardı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:29
Puan Ver : Ataköy'e 175 Milyon Dolar Yatırıyor(6/10)6


Cathay Group, 175 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği projeyi, Suriye kökenli Dubaili ortağı Liderlik Development ile birlikte geliştiriyor. Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Suriyeli ortaklarımızla birlikte 175 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Nivo Ataköy'ün, bölgenin değerine değer katacağına inanıyoruz. İstanbul'un en lüks semtlerinden biri olan Ataköy'de inşa etmeye başladığımız projemizin sadece Türkiye değil dünya çapında ses getirecek, örnek gösterilecek, ödüller alacak bir proje olması için çalışıyoruz” dedi.



Ataköy'ün bir ‘marka semt' ve sektör için bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Tuğsuz, “Zaten arsa fiyatları da bunu bizlere gösteriyor. Diğer yandan Avrupa'yla kıyasladığımız zaman; İstanbul'daki konut fiyatları Avrupa şehirlerine kıyasla çok daha düşük. Beşte bir fiyatına, İs  tanbul'da çok daha kaliteli, inşa edilmiş konut alabiliyorsunuz. Bunu yabancılar bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden 3-4 senedir özellikle yabancıların ilgisi çok fazla İstanbul'umuza. Bu iltifatın hiç kesilmemesini diliyoruz” diye konuştu.








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