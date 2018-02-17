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ATAK'lar yerle bir etti , ÖSO 'Allah-u Ekber' diye bağırdı

ATAK'LAR YERLE BİR ETTİ , ÖSO 'ALLAH-U EKBER' DİYE BAĞIRDI

Terör hedefleri ATAK helikopteri tarafından vurulurken roket seslerini duyan, izli mermileri gören ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Atak'lar Yerle Bir Etti , Öso 'allah-U Ekber' Diye Bağırdı(7/10)3

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.

Roket seslerini duyan, izli mermileri gören sınır noktasındaki kampta bulunan ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ATAK HELİKOPTERİ HEDEFLERİ YOK ETTİ

Hatay Kırıkhan'da bulunan Kale Tepe köyü üzerinde uçan insansız hava araçları terör hedeflerini belirledi. Sınırın Suriye tarafında tespit edilen hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.

ÖSO GÜÇLERİ "ALLAH-U EKBER" DİYE BAĞIRDI

PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alınarak imha edildi. Roket ve uçaksavar mermilerinin sesini duyan ÖSO güçleri Allah-u Ekber diye bağırdı. ÖSO güçlerinin Mehmetçiğe verdiği destek cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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