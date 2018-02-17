ATAK'LAR YERLE BİR ETTİ , ÖSO 'ALLAH-U EKBER' DİYE BAĞIRDI
Terör hedefleri ATAK helikopteri tarafından vurulurken roket seslerini duyan, izli mermileri gören ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.
Roket seslerini duyan, izli mermileri gören sınır noktasındaki kampta bulunan ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
ATAK HELİKOPTERİ HEDEFLERİ YOK ETTİ
Hatay Kırıkhan'da bulunan Kale Tepe köyü üzerinde uçan insansız hava araçları terör hedeflerini belirledi. Sınırın Suriye tarafında tespit edilen hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.
ÖSO GÜÇLERİ "ALLAH-U EKBER" DİYE BAĞIRDI
PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alınarak imha edildi. Roket ve uçaksavar mermilerinin sesini duyan ÖSO güçleri Allah-u Ekber diye bağırdı. ÖSO güçlerinin Mehmetçiğe verdiği destek cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meksika'da Büyük Panik! 7,2 Şiddetindeki Deprem Herkesi Sokağa Döktü!
- Afrin'de Ypg'ye Ait Cephanelik Vuruldu, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 595 Oldu
- Soyağacından Sonra Şimdi De Herkes Şehitler Listesinde Akrabalarını Arıyor
- Manisa'da Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü
- Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı Diyen Yunan Bakan'a Dışişleri'nden Sert Cevap: Haddini Aştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
- Diri Diri Gömmüşler! İçeriden Sesler Gelince Mezarı Açtılar, Korkunç Manzara İle Karşılaştılar
- Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu
- Bekaretini 7 Milyon Dolara Satışa Çıkaran Genç Kadın İnanmayanlar İçin Doktor Raporunu Gösterdi
- Yunan Bakandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar