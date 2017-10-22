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ATAK'a Binen Pakistan Başbakanı'ndan Övgü Dolu Sözler: Dünyanın En İyisi

ATAK'A BİNEN PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: DÜNYANIN EN İYİSİ

D-8 zirvesi için İstanbul'da olan Pakistan Başbakanı Abbasi, ATAK helikopterini inceleyip test uçuşu yaptı. Abbasi, "Dünyanın en iyisi." dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Atak'a Binen Pakistan Başbakanı'ndan Övgü Dolu Sözler: Dünyanın En İyisi(8/10)4

D-8 zirvesi için İstanbul'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli askeri helikopteri T129 ATAK'ı inceleyip test uçuşu yaptı.

TAİ TEST PİLOTUNDAN BİLGİ ALDI

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen yerli T129 ATAK helikopterini yakından incelemek ve test uçuşu gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu'na geldi. Abbasi, burada ATAK helikopteri hakkında TAİ test pilotu Arif Ateş'ten bilgi aldı.YARIM SAAT İSTANBUL SEMALATINDA TEST UÇUŞU YAPTI

Arif Ateş eşliğinde helikopterin ön koltuğuna oturan aynı zamanda pilot olan Başbakan Abbasi, genel havacılık apronundan havalanarak yaklaşık yarım saat İstanbul semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.

"BİR PİLOT OLARAK DÜNYANIN EN İYİSİ"

Test uçuşunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, "Uçuş gerçekten çok iyiydi. Çok etkileyici bir helikopter. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarı buldu. Şu anda sözleşme görüşmelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz" dedi."PAKİSTAN'I KORUMAYA DEVAM EDECEK"

TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise "Biz de beğendiği için Pakistan Başbakanı'na teşekkür ediyoruz. İşbirliği için konuşuyoruz. İnşallah Türkiyemizi koruyan bu helikopter işlemler uygun gelirse Pakistan'ı da korumaya devam edecek" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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