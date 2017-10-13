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Atak yapmayın, Dünya Kupasına beraber gidelim diyen futbolcu yandı

ATAK YAPMAYIN, DÜNYA KUPASINA BERABER GİDELİM DİYEN FUTBOLCU YANDI

Şili Futbol Federasyonu, Perulu futbolcularla konuşarak "Atak yapmayın." diyen Falcao'yu şike yaptığı iddiasıyla FIFA'ya şikayet edecek.

Tarih : 13 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Atak Yapmayın, Dünya Kupasına Beraber Gidelim Diyen Futbolcu Yandı(8/10)4

Şili Futbol Federasyonu (ANFP), Dünya Kupası'na katılamamaları ile sonuçlanan Eleme Grubu son maçları sonrası itiraza hazırlanıyor. ANFP, Peru ile Kolombiya arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada şike için yeterince delil bulunduğunu ve bu maçın sonucunun Şili'nin Dünya Kupası'na katılamamasına neden olduğunu savunuyor.



PERULU OYUNCULAR KENDİ ARALARINDA PAS YAPMIŞTI



Maçın son dakikalarında Kolombiyalı yıldız Falcao'nun rakip oyuncularla 'fazlasıyla' sohbet etmeye başladığı, sonrasında Perulu oyuncuların elleriyle 'Durun, sakin olun' jestleri yaptığı görülmüştü. Falcao'nun Perulu oyunculara, sona eren Brezilya - Şili maçının sonucunu söylediği iddia edilmiş, beraberlik iki takıma da yaradığı için maçın son dakikalarında Perulu oyuncular yan paslarla oyunu rölantiye almıştı.



Maç sonrası iddialara yanıt veren Kolombiyalı ve Perulu futbolcuların sözleri 'fısıltı şikesi' şüphesinin daha da büyümesine neden oldu.



FALCAO: SONUÇLARI BİLEREK OYNUYORDUK



Falcao, "Diğer maçlarda ne olduğunu biliyorduk. O sonuçları bilerek oynuyorduk, ben de bu bilgiyi Perulu oyunculara ilettim. Daha fazlası yok" diye konuştu. Perulu orta saha oyuncusu Renato Tapio da Kolombiyalı oyncuların kendileriyle konuştuğunu söyleyerek ateşe odun attı:



SON 5 DAKİKA KONUŞMAYA BAŞLADILAR



"Son beş dakikada Kolombiyalılar bizimle konuşmaya başladı. Diğer maçlardaki skorları biliyorlardı. Biz de maçı ihtiyaç duyduğumuz şekilde sürdürdük…. Falcao ile konuştum, mevcut durumda iki takımın da Dünya Kupası'na gittiğini söyledi."



TURNUVADAN MEN EDİLEBİLİRLER



ANFP'nin itirazında FIFA kural kitabı 6.3.2 paragrafında yer alan şikeyle ilgili, "kurallara aykırı olarak maçın sonucunu etkilemek" ibaresine atıf yapılacağı öğrenildi. Kural kitabında şikeyle suçlanan takımların, "bir turnuvadan men edilme, küme düşürülme, puan silinme veya kupa iadesi" cezalarıyla karşılaşacağı belirtiliyor.



Kaynak: Skor


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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