'ATAK YAPMAYIN' DİREKTİFİ, SAHAYI BİRBİRİNE KATTI
Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik, skorun 6-2 olmasının ardından oyunculara seslenerek "Atak yapmayın" deyince, enerbahçeli Şener Özbayraklı arasında tartışma yaşandı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor'un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa'ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.
BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut Hoca ile bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener'i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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