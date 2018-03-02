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ATAK Helikopteri Vurdu, 9 Terörist Öldürüldü

ATAK HELİKOPTERİ VURDU, 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Atak Helikopteri Vurdu, 9 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı 42. gününde devam ederken, Mehmetçik 8 şehidimizin intikamını hemen aldı.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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