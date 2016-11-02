

Sözcü'de yer alan habere göre Hande Ataizi uzun süren sessizliğini yaptığı rekor bir anlaşma ile bozdu. Oyuncu yakında Fox TV'de ekrana gelecek bir izdivaç programını sunacak.







Karşılığında aylık 300 bin TL alacak. Hande Ataizi 2011 yılında TNT'de ‘Dest-i İzdivaç' adlı evlilik programı yapmıştı. Sonrasında ‘Bir daha bu tür program yapmak istemiyorum. Oyunculuğa ağırlık vereceğim' demişti.







Evlilik programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi'nin rakipleri Esra Erol ayda 1 milyon 100 bin lira maaş alırken Zuhal Topal da günlük 100 bin TL kazanıyor.







