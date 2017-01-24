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ata demirer'in ilk hafta yüzü güldü

ATA DEMİRER'İN İLK HAFTA YÜZÜ GÜLDÜ

Ata Demirer'in son filmi 'Olanlar Oldu', ilk 3 günde yaklaşık 320 bin kişi tarafından izlendi. Demirer'in bir kaptanı oynadığı filminin hasılatı ise bu gişe rakamıyla 4 milyonu geçti.

Tarih : 24 Ocak 2017, 13:44
Puan Ver : Ata Demirer'in İlk Hafta Yüzü Güldü(9/10)10


Ata Demirer'in geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren son filmi 'Olanlar Oldu', ilk 3 günde yaklaşık 320 bin kişi tarafından izlendi. Ata Demirer'in bir kaptanı canlandırdığı Olanlar Oldu filminin hasılatı ise bu gişe rakamıyla 4 milyonu geçti.



Komedyenin bir önceki projesi 'Niyazi Gül Dörtnala' ise ilk 3 günde 200 bin kişi tarafından izlenmişti. Takvim'in haberine göre; Ata Demirer, en iyi açılış rakamını ise 2011 yılında çektiği 'Eyvah Eyvah 2' ile elde etti. Filmi o dönem 3 günde 800 bin kişi seyretmişti.



 



kaynak:yenişafak








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