ATA DEMİRER TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde motosikletten düşen Ata Demirer, ayağından hafif şekilde yaralandı. Ünlü komedyen, "Motosiklete bineyim dedim, beni çekmedi, üzerime düştü" dedi.
Bozcaada'da motosikletten düşüp ayağından yaralanan Ata Demirer, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.
Ünlü komedyen, ambulanstan indiği sırada gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Çocuklar yine mi siz? Motosiklete bineyim dedim, çekmedi beni, motosiklet üzerime düştü" diye espri yaptı.
ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Aşık, Demirer'in ayağında yumuşak doku zedelenmesi olduğunu, kırık bulunmadığını belirtti. Dr. Aşık, "Şu an için sağlık durumu gayet iyi. Kısa sürede kendisini taburcu edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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