ATA DEMİRER AŞK YAŞIYOR
Son olarak Olanlar Oldu adlı filmiyle seyircisinin karşısına çıkan Ata Demirer, yeni bir aşka yelken açtı.
Özge Borak'la olan evliliğini 2014 yılında sonlandıran Ata Demirer'in adı uzun bir zamandır yeni bir birliktelikle anılmamıştı. Zamanının çoğunu Bozcaada'da geçiren Ata Demirer şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.
Hürriyet'in haberine göre, 31 yaşında bir internet sitesinde program sunuculuğu yapan Merve Dinçkol'la beraberlik yaşayan Ata Demirer ilişkisinin yıpratılmaması adına gözlerden uzakta kalmayı tercih etti. Üç aydır Ata'yla birlikte olan Merve Dinçkol'un Olanlar Oldu filminin galasına da katıldığı ancak ikilinin yan yana gelmediği öğrenildi.
kaynak:sözcü
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