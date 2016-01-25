Sınavın ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...



ATA AÖF yarıyıl bitirme sınavları 16 Ocak 2016 Cumartesi günü ve 17 Ocak 2016 Pazar günü gerçekleşti. Öğrencilere her ders için belirlenen 25 soruyu cevaplamaları için 30'ar dakika süre verildi. Sınavın ardından öğrenciler ise en çok sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.







ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?







Ocak ayının ortalarında gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Final sınavlarının sonucunun açıklanmasının ardından öğrenciler, derslerden geçip geçemediklerini ve bütünleme sınavına kalan derslerinin olup olmadığını öğrenebilecekler.







ATA AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?







16 - 17 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı.







2015 - 2016 Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı Soru Kitapçıklarına ulaşmak için ‘www.ataaof.edu.tr/2015-2016-guz-donemi-yariyil-sonu-sinavi-soru-ve-cevaplari' web sitesine, tüm kitapcıkların cevap anahtarları için ise ‘www.ataaof.edu.tr/wp-content/uploads/Report-2.pdf' bağlantısına gitmeniz gerekmektedir.







BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?







Yarıyıl bitirme sınav sonuçlarına göre herhangi bir dersten kalan öğrenciler 20 - 21 Şubat 2016 tarihlerinde yüz yüze bütünleme sınavlarına girecektir.