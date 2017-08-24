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AT VE EŞEKLERİ KESİP SULAMA KANALINA ATMIŞLAR


At ve Eşekleri Kesip Sulama Kanalına Atmışlar
Tarih : 24 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : At Ve Eşekleri Kesip Sulama Kanalına Atmışlar(6/10)2

Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan mahalle yakınından geçen sulama kanalında kayıp bir çocuğu arayan polisler, çok sayıda at kafası, at ve eşek kemikleri buldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent, Ali Hocalı, Koza ve Özgür mahallelerinden geçen sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için kanalın suyu kesilince bir çevre felaketi ortaya çıktı. Çocuğu arayan polisler kanala atılan at kafası, at bacağı ve römorkla kanala döküldüğü tespit edilen at ve eşek kemiklerinden dolayı zor anlar yaşadı. Farklı noktalara römorklarla döküldüğü tespit edilen at ve eşek kemikleri nedeniyle çevreyi kötü bir koku sardı. Su çekilmeden önce görünmeyen at ve eşek kemiklerinin, suyun kesilmesiyle kanalın her tarafına atıldığı görüldü. At ve eşek kemiklerinin yanı sıra kanala atılan çöpler de ortaya çıktı.

"HEM ÇEVRE HEM İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT"

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Kenan Doğan, normalde hayvansal atıkların belirli bir prosedüre göre ve işleme göre bertaraf edilmesi gerektiğini belirterek, "Gelişigüzel dere yataklarına veya sulama kanallarına hayvansal atıkların atılması hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor. Sulama kanalına bu atıkların atılması, hayvansal atıkların oraya atılarak kirlilik oluşturması hem kokuya hem görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine neden oluyor. Orada su kirleniyor toprak kirleniyor ve hava kirleniyor. Bu sulama kanalına girilmesi yasak olmasına rağmen insanlar bir şekilde giriyorlar ve canlı sağlığı da burada zarar görmüş oluyor" dedi.

10 KEZ OPERASYON YAPILMIŞ

Doğan, bu tür olayların önüne geçilmesi için ilgili 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre işlemler yapıldığını kaydetti.

At ve eşek kemiklerinin atıldığı kanala yakın olan mahallelere polis, bu yıl içinde 10 kez operasyon yapmış bu operasyonlarda 68 at kesilmekten, 35 eşek, 7 sıpa kesilmekten kurtarılmış, aynı zamanda kesilen 21 at ve 15 eşek ele geçirilmişti. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmış bunlardan iki kişi tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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