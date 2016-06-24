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asya'da bir numaralı marka samsung oldu

ASYA'DA BİR NUMARALI MARKA SAMSUNG OLDU

Asya'daki kullanıcıların tercihleri göz önüne alınarak hazırlanan rapora göre Asya'nın bir numaralı markası, en büyük rakibi Apple'ı geride bırakan Samsung.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : Asya'da Bir Numaralı Marka Samsung Oldu(5/10)4


Asya'daki kullanıcıların tercihleri göz önüne alınarak hazırlanan rapora göre Asya'nın bir numaralı markası, en büyük rakibi Apple'ı geride bırakan Samsung.



Teknoloji devleri Apple ve Samsung'un rekabeti yıllardır sürüyor. İki firma akıllı telefondan tablete kadar birçok pazarda liderlik için birbiriyle yarışıyor. Bu yarışta çoğu zaman üstün gelen taraf Apple olsa da, Samsung da bazı alanlarda rakibini geride bırakmayı başarıyor. İşte Güney Koreli teknoloji devinin en büyük rakibi olan Apple'ı geride bıraktığı bu alanlardan biri de Asya'daki en değerli markalar listesi.



Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam'daki tüketicilerin tercihlerini göz önüne alarak hazırlanan yeni rapora göre Asya'nın 1 numaralı markası Samsung. Samsung'un arkasından ise beklendiği gibi Apple geliyor. Asya'nın en değerli markaları sıralamasında 3.sırada ise Japon teknoloji devi Sony var. Bu üçlünün arkasından sırasıyla Nestle, Panasonic, Nike, LG Electronics, Cannon, Chanel ve Adidas geliyor. Google 13.sırada kalırken, Facebook 18.sırada yer aldı.



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