Asya Kupası'nda Filistin, Bhutan'ı 10-0 yenerek tarihi bir başarı sağladı. 4'te 4 yapan Filistin gruptan çıkmak için büyük bir avantaj sağladı.

Asya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Filistin milli takımı evinde ağırladığı Bhutan'ı 10-0 mağlup ederek grubunda 4'te 4 yaptı.

AL BAHDARİ HAT-TRİCK YAPTI

Filistin'e galibiyeti getiren golleri 4. 40. ve 44.dakiklarda Al Bahdari, 6.dakikada Gaber, 22'de Seyam, 29'da Maaraba, 47'de Salem, 60. dakikada Mohamad Nator, 63 ve 70. dakikalarda ise Cantillana attı.

Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Filistin gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakaladı. Filistin bir sonraki maçta Maldivler'e konuk olacak.

Kaynak: haberinburada