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Asya Borsaları satış ağırlıklı devam ediyor

ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI DEVAM EDİYOR

Asya borsalarında, Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Tarih : 31 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Devam Ediyor(8/10)9


Asya borsalarında, Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 44,7'ye geriledi. Ülkede, bir önceki ay yüzde 20,5 artan inşaat siparişleri, aralıkta yüzde 8,1 azaldı.



Veriler sonrası dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,7 seviyelerinde dengelendi. Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 23.098,29 puandan günü kapattı.



Çin'de ocak ayı imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin önceki aya kıyasla 0,3 puan düşüş kaydetmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 azaldı ve kapanışa doğru 3.481,0 puana geriledi.



Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,1 geriledi ve kapanışta 2.566,46 puan oldu.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artarak 32.717,81 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 35.910,25 puanda seyrediyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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