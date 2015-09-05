

Zen serisi mobil cihazlarıyla yaklaşık 2 yıldır karşımıza olan Asus, yeni akıllı saatini IFA 2015'te basının beğenisine sundu. Asus ZenWatch 2 olarak adlandırılan model zaten bir süredir söylentilerle gündeme gelen ve beklenen bir modeldi. Uygun fiyatlı akıllı saat olarak pazarda yer edinmek isteyen Asus ZenWatch 2 modelinin iki versiyonu bulunuyor.



49 mm genişlikteki ilk versiyon 170 Dolardan, 45 mm genişlikteki versiyon ise 190 Dolardan satışa çıkacak. Her iki modelde de Qualcomm Snapdragon 400 işlemci, 512 MB RAM ve AMOLED ekran bulunuyor. Asus ZenWatch 2, IP67 sertifikası ile su geçirmezlik vaad ediyor.



Modelin deri ve metal kayışlı olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Ancak Android Wear ile gelen zengin özelleştirme seçenekleri ile yaklaşık 50 adet farklı saat arayüzünü kullanabiliyorsunuz.







Asus ZenWatch 2 modeli tıpkı Apple Watch ve diğer akıllı saatler gibi hem akıllı telefonunuzla iletişim halinde olup bildirimlerden sizi haberdar ediyor, hem de sportif ve günlük faaliyetlerinizin takibini kolaylaştırıyor. Saatin gri, gümüş ve altın sarısı-pembe karışımı renk seçenekleri var.











Lenovo Vibe S1 duyuruldu! Çift ön kamera!