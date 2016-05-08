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asus zenfone 3'ün tanıtım tarihi belli oldu

ASUS ZENFONE 3'ÜN TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Birçok markanın amiral telefonlarını çıkarmasının ardından şimdi gözler tanıtılması beklenen telefonlardan biri olan Asus Zenfone 3'e çevrildi.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 12:13
Puan Ver : Asus Zenfone 3'ün Tanıtım Tarihi Belli Oldu(10/10)9


Birçok markanın amiral telefonlarını çıkarmasının ardından şimdi gözler tanıtılması beklenen telefonlardan biri olan Asus Zenfone 3'e çevrildi.



Piyasaya sürdüğü Zenfone 2 ile istediği başarıyı elde edemeyen Asus, bu sefer yeni amiral gemisi Zenfone 3 ile dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Gelen sızıntılara göre, 5.5 inç ekranla gelmesi beklenen telefonda intel Atom x7 çipset bulunuyor. Zenfone 2' de 4 GB RAM bulunduran Asus, Zenfone 3'te ise 3 GB RAM ile çıkması bekleniyor. Asus bu yeni gözdesini 30 Mayıs'ta Tayvan'da düzenlenecek Computex 2016 fuarında tanıtacak.








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