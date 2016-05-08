

Birçok markanın amiral telefonlarını çıkarmasının ardından şimdi gözler tanıtılması beklenen telefonlardan biri olan Asus Zenfone 3'e çevrildi.







Piyasaya sürdüğü Zenfone 2 ile istediği başarıyı elde edemeyen Asus, bu sefer yeni amiral gemisi Zenfone 3 ile dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Gelen sızıntılara göre, 5.5 inç ekranla gelmesi beklenen telefonda intel Atom x7 çipset bulunuyor. Zenfone 2' de 4 GB RAM bulunduran Asus, Zenfone 3'te ise 3 GB RAM ile çıkması bekleniyor. Asus bu yeni gözdesini 30 Mayıs'ta Tayvan'da düzenlenecek Computex 2016 fuarında tanıtacak.