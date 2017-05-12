CES 2017'de tanıtılan Asus ZenFone 3 Zoom sonunda satışa çıktı. ABD'de önsiparişe sunulan telefonun fiyatı da böylece netlik kazandı.



CES 2017'de tanıtılan Asus ZenFone 3 Zoom sonunda satışa çıktı. ABD'de önsiparişe sunulan telefonun fiyatı da böylece netlik kazandı.



Asus yeni telefonu ZenFone 3 Zoom'ü bu yılın başında CES 2017'de tanıttı. Ancak aradan geçen aylarda telefon satışa çıkmadı. Asus bir açıklama yaparak özelliklerde geliştirmeye gitmek için telefonun çıkışını ertelediğini açıkladı. Ancak görünen o ki şirket karar değiştirmiş. Çünkü Asus ZenFone 3 Zoom bugün ABD'de satışa çıktı.



ZenFone 3 Zoom, Amerika'da önsiparişe sunuldu. Üstelik telefonun fiyatı da beklenenden daha düşük olacak. Normalde 399 dolara satışa çıkacağı söylenen telefon 329 dolara önsiparişe çıktı. Telefonun teslimatına ne zaman başlanacağı açıklanmadı.



ZenFone 3 Zoom'un teknik özelliklerine gelecek olursak telefon Snapdragon 625 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depoalam alanı ile geliyor. Depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. Telefonun arka kamerası 12 megapiksel, selfie kamerası ise 13 megapiksel. Batarya kapasitesi ise 5.000 mAh.



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