Orta segmentin iddialı akıllı telefonlarından ZenFone, üçüncü jenerasyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Beklenen telefona dair detayları daha önce gündeme taşımıştık. Şimdi ise GFXBench'te yeni detaylar dikkat çekti.



Asus Zenfone 3 teknik özellikleriyle GFXBench'te!



GFXBench, Asus ZenFone 3 teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen telefondan güncel detaylar sizlerle.



Orta segmentin iddialı akıllı telefonlarından ZenFone, üçüncü jenerasyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Beklenen telefona dair detayları daha önce gündeme taşımıştık. Şimdi ise GFXBench'te yeni detaylar dikkat çekti.



Asus ZenFone 3 teknik özellikleri



Asus ZenFone 3 modelinin teknik özelliklerine baktığımızda bizi ilk karşılayan bilgi Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi oluyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan 5.5 inç büyüklükte bir ekrana sahip olarak duyurulacak olan telefon bu sefer amiral gemisi sınıfında duyurulacak. GFXBench'te yer alan bilgilerde ekran boyutu 13.9 olarak görünüyor. Ancak bu santimetre cinsinden bir değer. İnç olarak karşılığı 5.5 oluyor.



Ekranın altında Qualcomm Snapdragon 820 yongası yer alacak. 2016 yılının amiral gemilerinde gördüğümüz bu yongayla birlikte gelen Adreno 530 GPU ile ZenFone 3'ün performansı dikkat çekecek. 2.1 GHz hıza sahip dört çekirdekli bu yonga günümüz akıllı telefon kullanıcıların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor.



Daha önce AnTuTu testinde de görüldüğü gibi yine 4 GB RAM burada da dikkat çekiyor. Cihazda 32 GB depolama alanı olacak ve bu alan microSD kart yuvası ile artırılabilecek.



23 MP arka ana kamera ve 8 MP ön kamera ile ZenFone 3, kamera konusunda iddialı modellerden bir tanesi olacak. Cihazın 30 Mayıs tarihinde Computex 2016'da resmi olarak duyurulması bekleniyor.