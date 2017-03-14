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asus zenfone 3 max inceleme

ASUS ZENFONE 3 MAX İNCELEME

Asus, bu sefer de uzun pil ömrü ile kullanıcılarının gözüne girmek istiyor. Orta segmenete hitap eden ve Zenfone ailesinin yeni üyesi olan Asus Zenfone 3 Max inceleme altında.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:48
Puan Ver : Asus Zenfone 3 Max İnceleme(9/10)9


Asus, bu sefer de uzun pil ömrü ile kullanıcılarının gözüne girmek istiyor. Orta segmenete hitap eden ve Zenfone ailesinin yeni üyesi olan Asus Zenfone 3 Max inceleme altında.



Bundan sonra uygun fiyatlı akıllı telefonlar da,  kullanıcılara en azından tek bir kategoride üst kaliteyi hissettirebilecekler. Daha doğrusu telefon üreticileri, üst segmentten bildiğimiz bazı özellikleri uygun fiyatlı akıllı telefonlara entegre edecekler.



Bazı durumlarda bu bir üst seviye  kamera sensoru olabildiği gibi, yüksek performanslı bir işlemci veya yüksek kapasiteli bir batarya olabiliyor. İnceleme fırsatı bulduğumuz Asus Zenfone 3 Max, işte bu yeni moda akımına ayak uydurdu.



Öyle ki orta segmenete hitap eden Asus Zenfone 3 Max, sahip olduğu yüksek kapasiteli pili sayesinde kullanıcıları üst seviye bir çalışma süresi deneyimi kazandırmak istiyor.



Tasarım



Asus Zenfone 3 Max,  bir önceki nesile göre inceldi. 8.5 mm'lik boyutu ile kendi kategorisinde  kalınlık bakımından öne çıkmıyor. Bununla birlikte 148 gr ağırlığı ile yine bir önceki nesile göre kıyasladığımızda 50 gram hafifledi.



Asus Zenfone 3 Max'in kasa sistemi  metal alaşımından oluşuyor. Ön tarafın tamamı  ise kenarları hafif yuvarlatılmış olan Cam ile kaplı. Cam yüzey, her ne kadar stabil olsa da,  baskı yapıldığında sıvı kristaller etkileniyorlar. Bununla birlikte kasa kenarlarında, Cam yüzeyin kenarları hissedilebiliyor.



Genelde yuvarlak hatlara sahip olan Zenfone 3 Max, başarılı bir ergonomi ile göze çarpıyor. Fakat,  benzer cihazlarla kıyasladığımızda tasarım ve işçilik anlamında bir fark yaratmadığını söylemeliyiz.



Yine de şunu söylemekte fayda var. Orta segment cihazlarda Metal kasa tasarımı pek görülmüyor. Metal kasa sistemi cihazın stabilite performansı önemli ölçüde arttırıyor.



5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Asus Zenfone 3 Max,  474 cd/m²'lik parlaklık değeri ile her ortamda kullanılabiliyor. Yaptığımız ölçümlerde parlaklık değerinin ekranın her noktasında aynı olmadığını fark ettik.  Buna karşın ekranın renk dağılımı ise genelde başarılı.  Siyah renk değerinin beklentimizin üzerinde olduğunu söylemeliyiz.



İncelemenin devamını okumak için buraya tıklayınız








Etiketler: Asus  Zenfone  3  Max  İnceleme    haber

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