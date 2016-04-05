

Asus ZenFone 3 modeli için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay duyurulması planlanan telefondan yeni detaylar sizlerle.



Son iki yıldır nispeten uygun fiyatlı modeller ile akıllı telefon sektöründe karşımıza çıkan Asus ZenFone serisi bu yıl üçüncü jenerasyonu ile tüketicilerle buluşacak. Telefonun tasarımına ilişkin yeni görselleri haberimizde bulabilirsiniz.



Asus ZenFone 3 nasıl görünecek?



Genel itibariyle ZenFone 2 tasarımından çok fazla kopmayacak olan Asus ZenFone 3 daha gelişmiş bir tasarımla karşımıza çıkacak. Cihaz, çoğu popüler akıllı telefonda gördüğümüz 2.5D eğime sahip ekran ile gelecek. Bu, cihazın daha üst seviye bir his vereceği anlamına geliyor.



Bu yıl ZenFone ailesinden beklenen bir diğer yenilik ise parmak izi okuyucu sensör. Android 6.0 Marshmallow ile direkt olarak işletim sistemi tarafından desteklenen parmak izi okuma teknolojisi ZenFone 3 modelinde karşımıza çıkacak. Henüz tam olarak netleşmiş değil ancak cihazın bu yıl metal gövdeyle geleceğine dair tahminler var. Asus ZenFone serisi şimdiye kadar metal gövdeyi hiç kullanmamış, onun yerine fırçalanmış alüminyumu taklit eden plastik gövde kullanmayı tercih etmişti.



USB-C portu, 2.5D eğimli ekran, parmak izi okuma teknolojisi ve Android 6.0 Marshmallow gibi özellikler ile Asus ZenFone 3 modeli Computex 2016'da karşımıza çıkacak. Computex 2016 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Taipei'de düzenlenecek. Cihazın donanım özellikleri henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı.



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