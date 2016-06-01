

Nihayet Asus'un beklenen akıllı telefonları Zenfone 3 serisi tanıtıldı. Peki, bu yeni akıllı telefonlar Asus'un beklediği başarıyı yakalamasını sağlayacak mı?



Asus ilk ZenFone ailesi ile birlikte Türkiye'de başarılı kabul edilebilecek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ardından gelen yeni seri ve farklı konseptlere sahip Zenfone modelleri ise ilk seriyi aratır ürünler oldular. Birçok kişi Asus'u fiyat/performans ürünleri üreten bir akıllı telefon üretici olarak tanımlarken şimdilerde Zenfone 3 ile bu kabuğu kırmak istiyor.



Geçmişte Zenfone ailesinde karşılaşılan en büyük sorunlar pil süresi ve performansla ilgiliydi. Tüm günü tamamlayamayan Zenfone ve uygulamalardan sizi atan işletim sistemi sorunları ile boğuşan kullanıcıların dermanı Zenfone 3 olabilecek mi? Zenfone 3 ailesinin üç adet üyesi bulunmakta. Bunlar Zenfone 3, Zenfone 3 Ultra ve Zenfone 3 Deluxe. Asus, Zenfone 3 ile fiyat performans alanında başarılı olmak istiyor. İl açıklanan fiyat 249 dolar. Bu fiyat Türkiye'ye de aynı yansırsa yine eski günlerdeki gibi bir başarı yakalanabilir gibi gözüküyor. Fakat Zenfone3 performansı belli bir seviyenin üzerine çıkamayacak bir işlemciye sahip. Bunu da hatırlatmakta fayda var.



Gelelim Zenfone 3 Ultra'ya. Bu akıllı telefon 6.8 inç ekrana sahip bir phablet modeli. Bu ürün büyük ekran sever kullanıcılar için düşünülmüş fakat performansının çok başarılı olacağı söylenemez çünkü Snapdragon 652 yongasını kullanmakta. Ürünün fiyatı ise 479 dolar civarında. Belki buradan bir şeyler çıkabilir, siz ne dersiniz? Zenfone 3 Ultra'nın beni pek heyecanlandıramadığını söylemeliyim.



Tabii ki Asus'un bombasının Zenfone3 Deluxe olduğu söylenebilir. Bu bombanın kimin elinde patlayacağı ise meçhul. Asus'un bu akıllı telefona çok yatırım yaptığı belli. Metal gövde, üst seviye bir işlemci gibi ekstra özelliklere sahip ürünün fiyatı ise 500 dolar. Şunu da belirtelim 5.5 inç ekrana sahip ürünün 23 megapiksel arka kamerası bulunuyor. Asus kamera konusunda çok iddialı, fakat bu konudaki yorumumu ürünü incelemeden söylemek istemiyorum. Ürünün tek kötü yanı ise ekran çözünürlüğü.1080p ekrana sahip ürünün diğer donanımları üst seviyede, Asus'un bu konuda biraz daha hassas davranarak ekran konusunda da daha iyi bir seçenek sunmasını beklerdik.











Peki Asus, Zenfone 3 Deluxe'ü neden çıkardı?



Bu konuda tartışmak yersiz. Asus Amiral gemisi bir akıllı telefon hazırlamak istemiş. Uygum fiyatla piyasaya süreceği Deluxe ile yeni bir kategori açmak istese de kullanıcıların davranışları bu konuda su götürmeyecek seviyede. 1000 TL'nin altındaki akıllı telefonlarda büyük bir savaş yaşanırken 1000 ile 3000 TL arasındaki uçurumda oyuncu olmak pek cazip değil. Satış rakamlarına bakıldığında ise üst sıralarda Samsung ve Apple'ın dans ettiği gözleniyor. Asus'un buralara gelmesi için daha çok çalışması şart. Asus'un Zenfone 3 Deluxe ile iPhone veya Galaxy S serisine rakip olabilmesi çok zor gözüküyor. Zenfone 3 ile kendi kategorisinde başarılı olabilecek olan Asus'un Deluxe modeli ile satış adeti açısından yüksek değerleri yakalaması zor. Ultra modeli konusunda ise belirsizlik hakim. Bu kadar büyük ekrana sahip bir akıllı telefonu kim almak ister? İşte bu sorunun cevabı Ultra'nın hayat döngüsünü belirleyecek.



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