

ASUS, uzun süredir beklenen ZenFone ailesinin yeni üyesi ZenFone 3 'ü Türkiye'de satışa sunuyor. 2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3 fiyatı bu haberimizde.



ASUS ZenFone 3 , Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 625'i kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Vodafone satış noktalarında tek simli, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama özellikleriyle satışa sunulanacak ASUS ZenFone 3 fiyatı 1799TL olarak belirlendi.



Doğanın güzelliğinden esinlenen zarif tasarım



ZenFone serisinin merakla beklenen yeni üyesi, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. Doğadan ilham alınan tasarımıyla şimdiden Computex 2016'da ödüle layık görülen ZenFone 3; siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning® Gorilla® Glass kullanılan Zenfone 3 ZE552KL, 5.5-inç Full HD Super IPS+ ekranıyla da benzersiz bir görsellik sunuyor. Vodafone bayilerinde 32 GB dahili depolamayla satışta olacak ZenFone 3, microSD kart desteğine sahip. ZenFone 3, 3 GB RAM'le destekleniyor. ZenFone 3'ün 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor. ASUS'un ZenBook'larında kullandığı SonicMaster teknolojisine de sahip olan ZenFone 3, CD'den 4 kat daha fazla ses kalitesi sunmasıyla da ön plana çıkıyor.



Vodafone aboneleri ZenFone 3'e ayda 45TL'den başlayan taksitlerle sahip oluyor



İlk olarak sadece Vodafone Cep Merkezleri'nde Akıl Almaz Teklifler ile yerini alacak olan ZenFone 3'e sahip olmak isteyen Vodafone aboneleri, ayda 45 TL'den başlayan avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek.



Zenfone 3, Vodafone'da başlayacak satışın ardından 4GB RAM ve 64GB dahili depolama modelleri ile de tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak.



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