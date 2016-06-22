ASUS, güzellik ve gücü bir araya getiren ZenBook serisini, üst seviye performans sunan yeni ZenBook UX310 dizüstü bilgisayarı ile genişletti.



ASUS, güzellik ve gücü bir araya getiren ZenBook serisini, üst seviye performans sunan yeni ZenBook UX310 dizüstü bilgisayarı ile genişletti.



ASUS ZenBook serisi ilk kez satışa sunulduğu 2011 yılından bu yana sahip olduğu güzel ve ince tasarımı, üstün performans ile bir araya getirmesi nedeniyle birçok ödül kazandı. Ailenin yeni üyesi ZenBook UX310 dizüstü bilgisayar, zarif ince kasasının şıklığını artıran Kuartz Grisi ve Kırmızı Altın renk seçenekleri ile geliyor.



ZenBook UX310'un FHD (1920×1080) çözünürlüğündeki 13,3 inç ekranı; %72 NTSC, %100 sRGB ve %74 Adobe RGB ultra genişlikteki renk gamı ve inç başına 276 piksel yoğunluğuna sahip. Bu güzel ekran, NVIDIA GeForce 940MX ekran kartından aldığı güç ile de mükemmel görüntüler sunuyor.



ZenBook UX310, bu derece güçlü ekran kartına sahip en ince dizüstüler arasında yer alıyor. Yüksek çözünürlük sunan ekranı ve güçlü ekran kartı nedeniyle, grafik işlemlerinin yoğun şekilde kullanıldığı video düzenleme uygulamaları için de ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.



Tam performans ve mobilite için üst seviyede özellikler



Yeni ZenBook UX310 diz üstü bilgisayarın öne çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde:















Yüksek hızlı 512GB SSD ile hızlı açılış-kapanış ve üstün disk performansı









Mevcut ve gelecekteki mobil USB cihazların bağlantısını sağlayan yeni nesil USB Type-C portunun da dâhil olduğu I/O portları.









ASUS Splendid ekran teknolojisi, en doğru renkler için fabrika ayarlı renk sıcaklığı ile canlı ve gerçekçi renkler sunar. Uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklan göz yorgunluğunu ve diğer göz sorunlarını azaltmak için mavi ışık seviyesini düşüren Eye Care modu da dâhil kolaylıkla seçilebilen önceden ayarlı modlar.









ASUS Tru2Life video işleme teknolojisi, görüntülerin kontrast ve netliğini sağlamak için videoların her karesini analiz eder.









Harman Kardon'un geliştirdiği ASUS SonicMaster ses teknolojisi; net, güçlü ve derin sesler sunar. Yeni ZenBook'un ince yapasının hoparlörler için çok küçük bir alan bırakmış olmasına karşın elde edilen bu ses kalitesi oldukça önemli bir başarıdır.









iF Design Ödülü'nün sahibi arkadan aydınlatmalı klavye, 1,6mm dikey tuş mesafesi ile karanlık ortamlarda dahi tuşlara kolaylıkla basma imkânı sağlar.









Pürüzsüz ve duyarlı cam touchpad, opsiyonel olarak kullanılabilen parmak izi okuyucu ile daha fazla güvenlik sunar.







2016 yılının Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulması beklenen dizüstünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 3.499 TL.



Game of Thrones'un Sezon Finali Rekor Kıracak!