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asus, zenbook flip s modelini tanıttı

ASUS, ZENBOOK FLİP S MODELİNİ TANITTI

Tayvanlı teknoloji devi Asus Computex 2017 fuarı kapsamında yeni ürünü ZenBook Flip S modelini görücüye çıkardı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:47
Puan Ver : Asus, Zenbook Flip S Modelini Tanıttı(10/10)10


Tayvanlı teknoloji devi Asus Computex 2017 fuarı kapsamında yeni ürünü ZenBook Flip S modelini görücüye çıkardı.



Computex 2017 kapsamında birçok firma yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya başladı. Bu firmalardan biri olan teknoloji devi Asus, yeni melez tablet modeli ZenBook Flip S'i görücüye çıkardı.



Asus yeni duyurduğu bu modeli ile tasarımı oldukça ön plana koyduğunun sinyallerini veriyor. Ürün, 10.9mm kalınlıpında alüminyum kasa ile gelirken ağırlık olarak da 1.1Kg gibi bir rakamla bizleri karşılıyor. Ayrıca ürün de 13.3 inçlik ekran içinde oldukça ince bir tasarıma sahip çerçeve kullanıldığını görüyoruz. Firma kendi yaptığı bu tasarımı NanoEdge  ile isimlendirmiş. Klavye 360 derece katlanabilme özelliği sayesinde kullanıcısına rahat bir kullanım vaat ediyor.



Üründe en çok dikkat çeken özelliklerden birisi de  lityum kristal polimer malzeme ile hayat bulan 0.3mm kalınlığında fan olması. Parmak izi okuyucu da modele dahil olan özelliklerden sadece birtanesi.



Donanım olarak ise Kaby Lake tabanlı Intel Core i7 işlemcinin yanında 16GB'a kadar DDR4 RAM ve 1TB'a varan SSD kullanıcıya sunulan opsiyonlar arasında. Ürün işletim sistemi olarak ise yeni karşımıza çıkan Windows 10 S sürümü ile kullanıcıya ulaşacak.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 1099$ gibi bir fiyatı gözden çıkarmanın yanında Eylül ayını da beklemek zorunda kalacaklar.



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Etiketler: Asus  Zenbook  Flip  S  Modelini  Tanıttı    haber

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