

Tayvanlı teknoloji devi Asus, bilgisayar dünyasının eski kurtları için genelde ekran kartları, anakart gibi bilgisayar bileşenleri ile tanıdığımız bir şirket. Lakin şirket, son dönemlerde zamana uyum sağladı ve tablet, dizüstü bilgisayar ve başarılı akıllı telefonları ile karına kar katmayı başardı.



Yine de Tayvanlı üreticinin son hamlesi biraz beklenmedikti: Honda ve Hyundai gibi firmaların yoğun çalışmalar yürüttüğü robot pazarına adım attı. Asus Zenbo isimli görüp görebileceğiniz en sevimli robot.



Asus bu projeye neden adım attığını en yetklii ağız Jonney Shih tarafından, dün açıklandı. Jonney Shih, “Bize göre şirketlerin geliştirdiği robotlar durağan ve yeterli etkileri yaratmaktan uzak. Bu teknolojiyi, evrim gibi düşünün. İnsanlar ve hayvanlar nasıl sürekli gelişiyorsa, robotlar da gelişiyor. Bizce ‘evrim' zamanı geldi de geçti. Zaman, kesinlikle doğru zaman.”



Peki iki tekerli Asus Zenbo ne gibi yeteneklere sahip? Öncelikli amaç yaşlı kişilere yardımcı olabilecek eylemler gerçekleştirmek, çocuklara hikayeler okumak ve teknolojiyi, sesli komutlar ve uzaktan kumanda ile bireylerin ayağına getirmek. Zenbo, müzik çalabiliyor, internetten istenen verileri elde edip sesle aktarabiliyor, çocuklarla temel oyunları oynayabiliyor, mutfağa kadar gelerek kademe kademe yemek tarifleri sunabiliyor ve evin aydınlatma ve elektronik sistemlerini kontrol edebiliyor.



Dünyanın en şirin (bizce) robotu öncelikle anayurdunda satışa sunulacak. İkinci aşama ise Amerika Birleşik Devletleri. Asus'un alametifarikasının fiyatının ise 600 dolar olması bekleniyor.



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