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Asus Pegasus X005 isimli yeni telefon görüldü!

ASUS PEGASUS X005 İSİMLİ YENİ TELEFON GÖRÜLDÜ!

Asus Pegasus X005 akıllı telefon pazarına girecek yeni bir model olarak görüldü. Telefon gerekli sertifikaları alırken görüntülendi.

Tarih : 03 Ocak 2016, 10:10
Puan Ver : Asus Pegasus X005 İsimli Yeni Telefon Görüldü!(8/10)9


Tayvanlı teknoloji devlerinden Asus'un yeni bir akıllı telefonu ilk defa gündeme geldi. Cihaz, TENAA isimli regülasyon kurumundan gerekli sertifikayı alırken basına sızdı. ZenFone ailesinden farklı bir cihaz olarak karşımıza çıkacak olan Pegasus X005'in detayları sizlerle.



Asus Pegasus X005 firmanın yeni yıldızı olacak!



2015 yılı içerisinde çok sayıda yeni ZenFone modeliyle karşımıza çıkan Asus şimdi yeni bir model ile gündeme geldi. Pegasus X005 olarak görüntülenen cihazın adının tam olarak ne olacağı belli değil. Pegasus X005 olarak yapılan isimlendirme şimdilik bir takma ad olabilir. Telefon genel olarak ZenFone 2 ailesinin yeni bir üyesi gibi durmuyor. 2016 yılının ilk telefon haberi bu model ile Asus'tan gelmiş oldu.



Asus Pegasus X005 isimli telefonun TENAA'da yazan teknik özellikleri, cihaz hakkında umut veriyor. Telefonda Full HD çözünürlüğe sahip 5.5 inç boyutunda bir ekran bekleniyor. Arka tarafta 13 MP, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğe sahip kameraların olacağı belirtilmiş. Bu telefon gücünü 1.3 GHz hızındaki 8 çekirdekli yongadan alacak. Ancak bu yonganın ne olacağı belli değil. Intel, MediaTek veya Qualcomm olabilir. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 4G LTE desteği, çift SIM kart seçeneği gibi özelliklerden de bahsediliyor. Telefon kutusundan Android 5.1 Lollipop sürümü ve Zen UI arayüz ile çıkacak. 176 gram ağırlığındaki telefon ölçüleri ise 155 x 76.4 x 9 mm şeklinde.



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