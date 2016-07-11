Asus oyunculara yönelik dizüstü serisine bir yenisi daha ekledi. Yeni canavar ROG G752VS Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı ile birlikte geliyor.



Asus oyunculara yönelik dizüstü serisine bir yenisi daha ekledi. Yeni canavar ROG G752VS Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı ile birlikte geliyor.



Bilgisayar arenasında mobil tarafta Pascal mimarisinin ne zaman görüneceğini herkes merak ederken üreticiler buna cevap vermeye başladı bile. Yakında gelecek modellerde GTX 1070 ve GTX 1080 ürünlerini görebileceğiz.



Asus tarafından gelen bilgilere göre ROG G752VS adındaki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, GTX 1070 ekran kartı ile birlikte kullanıcıya ulaşacak. Nvidia Pascal mimarisinin taşınabilir bilgisayarlar için iyi bir performans vereceği düşünülüyor.



8GB GDDR5 belleğe sahip olan GTX 1070 performansı ile GTX 980 Ti ve GTX Titan X ekran kartlarını geçmiş bulunuyor. Bu sonuca göre Asus OG G752VS modeli oldukça iyi performans verecek diyebiliriz.



Donanım tarafında dizüstü modelinde darboğaz yaşatmamak için oldukça güçlü bir işlemci tercih edilirken 64GB'a kadar DDR4 RAM, Full HD veya 4K ekran çözünürlükleri, SSD veya HDD tercihleri gibi farklı donanım özellikleri ile geliyor yeni ürün.



Ne zaman satışa çıkacağı bilinmeyen ürünün HDD taşıyan ve Full HD ekranlı versiyonu 2000 Avro civarında bir fiyatla kullanıcıya ulaşacakken, 4K çözünürlük versiyonu ise fiyatı 2500 Avro ile tüketicinin önüne çıkacak.