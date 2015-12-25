

Çin merkezli dev teknoloji şirketi Asus, kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek ama reklam veren şirketlerinin nefretiyle karşılanacak bir projeye imza atıyor. Adblock ile ortak çalışmaya başlıyor.







İnternet üzerinden her gün yüzlerce reklam görüyoruz ve haklı olarak hiçbir işimize yarayan bu reklamlardan kurtulmak istiyoruz. Bunun için ücretsiz olarak kullanılabilen bir program var. Hangi programdan bahsettiğimizi bilmeyen yoktur herhalde. Elbette Adblock Plus'tan bahsediyoruz.







Dünyada ürettiği başarılı cihazlarıyla tanınan Asus, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için başarılı reklam engelleme programı Adblock Plus ile anlaşma yoluna gitti. Ortak alınan çıkarlar sonucunda iki tarafta imza atarak Asus'un yeni yol haritasına kullanılabilirlik imkanı sağladı.







Asus, bundan sonra ürettiği tüm telefonlarına Adblock Plus'un geliştirdiği bir internet tarayıcısını yükleyecek. Bu tarayıcı sayesinde kullanıcılar istenmeyen reklamlardan uzak durup, gönül rahatlığıyla internette gezinmiş olacak. Adblock Plus'un CEO'sunun oldukça ilgisini çeken ve yapılmasından gurur duyduğu bu proje, 15 milyondan fazla Asus kullanıcısı ilgilendiriyor.







Henüz büyük reklam şirketlerinden bu konu hakkında bir tepki yapılmadı. Bakalım ilerleyen günlerde de Asus'un bu girişimi sessizlikle karşılanabilecek mi?