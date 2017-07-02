Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

asus altı yeni zenfone 4 çıkarmaya hazırlanıyor

ASUS ALTI YENİ ZENFONE 4 ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Temmuz ayında satışa çıkması beklenen ZenFone 4 farklı versiyonlarla satışa çıkacak. Asus altı farklı ZenFone 4 modeli satışa çıkarmayı planlıyor.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 12:08
Puan Ver : Asus Altı Yeni Zenfone 4 Çıkarmaya Hazırlanıyor(9/10)8


Bildiğiniz gibi Asus'un Zenfone serisinin yeni üyesini çok yakında satışa çıkaracak. Mayıs ayında satışa çıkması planlanan Zenfone 4 serisi tasarımda yapılacak bazı değişiklikler yüzünden temmuz ayına ertelendi. Temmuz ayında çıkacak telefonun çıkışı beklenirken Asus'un forumlarında son derece ilginç bir detay ortaya çıktı.



Tayvan merkezli teknoloji devi tam altı farklı ZenFone 4 modeli satışa çıkarmayı planlıyor. Zentalk forumlarında paylaşılan bilgilere göre temmuz ayında Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie ve ZenFone 4'ün üç farklı versiyonu satışa çıkacak. ZenFone 4 Max adından da anlaşılacağı gibi geçen yıl çıkan Zenfone 3 Max'in devamı olacak.



ZenFone 4 Selfie bir süre önce GFXBench'te görülmüştü. Burada yer alan bilgilere göre telefonun teknik özellikleri arasında 2.0 GHz Snapdrgon 625 işlemci, 16 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel yer alıyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerası 4K çekim yapabiliyor.








Etiketler: Asus  Altı  Yeni  Zenfone  4  Çıkarmaya  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER