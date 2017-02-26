

İHA'nın haberine göre olay, saat 23.30 sularında Keçiören'de meydana geldi. Astsubay Başçavuş Bekir U. (37), Güçlükaya Mahallesi Eğri Sokak'ta bulunan evinin önünde, yüzleri maskeli 3 şahsın saldırısına uğradı.



Saldırganlar astsubayı bıçak darbeleriyle yaraladıktan sonra, otomobille olay yerinden uzaklaştı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Bekir U., sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil arama çalışması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.











kaynak:hürriyet