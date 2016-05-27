

Süper spor otomobil üreticisi Aston Martin; Ferrari, Lamborghini ve Porsche'a meydan okuyacak yeni modelini tanıttı.



Aston Martin ismini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bazı okuyucularımız onu James Bond filmlerinin, haşmetli yüzü olarak tanıyor. Otomobil dünyası ile ilgilenenler ise Aston Martin'i; Ferrari, Lamborghini, Porsche ve Mercedes ile BMW'nin spor araçlarının rakibi olarak görüyor.



Maalesef Aston Martin, rakipleri kadar kar eden bir firma değil. 2007 yılında Ford'a satılan İngiliz şirket, yüksek kar elde edemese de, zarar etmemeyi ve şirketin prestij yüzü olmayı başardı. Bununla birlikte Ford, ticari kaygıları göz önüne alarak, efsanevi üreticinin yüzde 37.5'luk hissesini İtalyan Konsorsiyumu Investindustrial'e pazarladı. 2014'de ise Daimler AG, yeni Mercedes modellerine teknik destek sağlamak için, yüzde 5'lik pazar payını ele geçirdi. Neyse, sizi ekonomik detaylarla sıkmayı bırakalım. Aston Martin Vanquish Zagato Concept, hafta başında resmen tanıtıldı. Otomobilin platformunu; İngiliz üreticinin One 77 ve Vulcan modelleri oluşturuyor.



Zagato Concept'te, şirketin envanterinde bulunan 568 beygirlik, 5.9-litre V12 motor geliştirilerek 591 beygir gücüne modifiye edilmiş. Adaptif damperler (bir şaşinin üzerine takılan inip kalkar yapıya sahip, hidrolik krikoyla hareketli yük boşaltma düzeneği), aracın gücüne güç katıyor. Bu tür damperleri, çoğunlukla ağır araçlarda görebiliyorduk ancak Aston Martin, bu teknolojiyi geliştirerek bir süper spor otomobile uyarlamış.



Otomobilin kasasında, alüminyum ve titanyum gibi hafif ama çok güçlü metallere ağırlık verilmiş. Bu da ağırlığı azaltırken, hızlanma değerlerini akıllara durgunluk verecek düzeyde yükseltiyor. Teknik veriler açıklanmasa da, son hızının 300 kilometre/saat üstü ve 0-100 kilometre hızlanmasının 4 saniye civarında olması bekleniyor.



Vanquish Zagato, 2018 yılında, sınırlı sayıda piyasaya sürülecek. Elbette şirket, herhangi fiyat veya kaç adet kara roketi üretileceği konusunda açıklamasında bulunmadı.



Samsung'tan 500GB'lık SSD: 750 EVO SSD