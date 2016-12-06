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aston martin rapide s görücüye çıktı!

ASTON MARTİN RAPİDE S GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Performansıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan Aston Martin Rapide S, arttırılan performansıyla birlikte bu yılın en çok satan modeli oldu.

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:48
Puan Ver : Aston Martin Rapide S Görücüye Çıktı!(0/10)


 



Performansıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan Aston Martin Rapide S, arttırılan performansıyla birlikte bu yılın en çok satan modeli oldu.



Rapide S, 2016'da Türk  otomobilseverlerin gözbebeği oldu. Türk tüketiciler,  bugüne kadar üretilen en güçlü dört kapılı Aston Martin olan Rapide S'in lüksünü ve konforunu çok sevdi. Sportif yapısı güçlendirilen bu  model, hız tutkunlarına hitap ediyor.



 



558 Beygir, 620 Nm tork ve düşük yakıt tüketimi…



Aston Martin Rapide aputunun altında yeni nesil AM 11 6,0 Litre V12 motor bulunan  Rapide S, bir önceki nesil motora kıyasla %12?lik artışla, 6,750  devirde 558 beygir güç üretiyor. Motorun torku ise 5000 devirde 620  Nm'ye yükseltildi. Daha düşük devirlerde rölanti ve 4,000 devir arasında 40 Nm, 2,500 devirde 50 Nm artış sağlandı. Artan güç ve tork  sonucunda dört kapılı bir spor otomobile yakışan daha yumuşak bir  performans elde edildi.



Artırılan performansla birlikte yeni Rapide S, 0-100 km'ye  hızlanmasını sadece 4,9 saniyede tamamlarken, 305 km maksimum hıza  ulaşıyor. Yüksek güç ve torkta meydana gelen ciddi artışlara rağmen,  CO2 emisyonları 355 g/km?den %7 düşüşle 332 g/km'ye düşerken yakıt ekonomisi resmi AB birleşik döngüsünde 19,9 mpg'de kalmış.



Daha fazla yol tutuş…



Yenilenen ön tasarımı ve daha keskin bagaj kıvrımı ile  birleştirilen yeni Rapide S?in, aerodinamik ve görsel yeniliklerle  birlikte sportif yapısı da güçlendirildi. Başarılı tasarımı ile yeni Rapide S, çok daha keskin bir sürüş sunarken sürücü tepkilerine çok daha hızlı yanıt veriyor. Rapide modeline göre 19 mm alçaltılan motor  pozisyonu sayesinde ağırlık merkezi yere daha yakın hale getirilen  Rapide S, yüksek hızlarda yere daha sağlam tutunuyor. Aston Martin  mühendisleri tarafından, Dinamik Denge Kontrolünde de (DSC) yapılan iyileştirmelerle olumsuz yol koşullarında daha güvenli bir sürüş  sunuyor.



Daha sağlam gövde



Patent bekleyen, özgün bir “kilit” yapısı sunan tasarım, ızgaranın darbe sırasında geriye doğru kaymasını sağlarken orta ve dış çene takviyeleri ekstra sağlamlık sunuyor. Kilit yapı sistemi, bacak darbe mevzuatlarına uyum sağlarken, ön kanat geçitlerindeki bölmeler, kafa kalıbı yönetmeliğine uygunluğun yanı sıra yolcu ve sürücü güvenliğini  de artırıyor.



Birinci sınıf kabin



Yeni Aston Martin Rapide S ayrıca lüks veya spor odaklı seçeneklerle,  alıcıların otomobillerinin tarzlarını yansıtmasına yardımcı oluyor.  Otomobilin içinde derin ve zengin bir parlaklık katan yeni piano siyah  iç döşeme, kapı tutacaklarından, aktarma tüneline kadar en ince  detaylarda bile lüksü yansıtıyor. Çift renkli oluklu kırmızı ve siyah  deri seçenekleri Aston Martin'in tarzını istediğiniz gibi yaşamanıza  olanak sağlıyor. Bronz ya da gri renk seçenekli tavan döşemeleri ise lüksü tamamlayan son dokunuşlar arasında. Orta konsolda bulunan detaylar, modern ama geleneklerine bağlı bir Aston Martin'den  beklendiği gibi el işçiliği kalitesini yansıtıyor.

Geliştirilen izolasyon yapısıyla birlikte eşsiz bir yalıtım  sağlanırken, geliştirilen ses sistemi de eşsiz bir müzik deneyimi  yaşatıyor. Arka koltuklar istenildiğinde yatırılarak geniş yükleme alanı sunarken, opsiyonel olarak sunulan geri görüş kamerası, kablosuz kulaklıklı çift ekranlı arka koltuk eğlence sistemi, uzaktan kontrollü  ve altı diskli DVD değiştiriciler sayesinde dört kapılı lüks otomobil algısını  güçlendiriyor.



En Çok Satan Aston Martin!



İsteğe bağlı sipariş edilebilen modelin fiyatı, doğal olarak 175.000 euro gibi devasa bir rakamdan başlıyor.



GameX 2016 Fiyaskoyla Sonuçlandı








Etiketler: Aston  Martin  Rapide  S  Görücüye  Çıktı    haber

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