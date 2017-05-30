

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'nın da katıldığı müzayedenin yıldızlarından biri sadece üç adet üretilen ve Aston Martin Works tarafından orijinaline uygun olarak station karoser tipine çevrilen 1996 model Aston Martin V8 Sportsman Estate Car oldu. Bu eşsiz ve özel sipariş Aston Martin, 337.500 Sterlin gibi inanılmaz bir rakamdan alıcı buldu.







Etkinliğin bir diğer yıldızı da günün en yüksek rakamı olan 561.500 Sterlin'e satılan 1964 model Aston Martin DB5 oldu. Açık artırmada birçok teklif çeken ve otomotiv tarihinin önemli bir parçası olan bu ikonik otomobilin yeni sahibi telefon ile katılan bir katılımcı oldu. Diğer klasik "DB" modelleri de yoğun ilgi gördü. 1961 model Aston Martin DB4 "III Serisi" 4.2 Litre Sports Saloon 399.100 Sterlin'den alıcı bulurken, 1970 model Aston Martin DB6 Mark 2 Vantage Sports Saloon 382.300 Sterlin'e satıldı.







kaynak:ahaber