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aston martin, 5 milyon sterlin değerinde satış gerçekleştirdi

ASTON MARTİN, 5 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bulunan Newport Pagnell'deki Aston Martin Works'de uluslararası müzayede evi Bonhams tarafından 18'incisi gerçekleştirilen Aston Martin satışlarında 5 Milyon Sterlin rakamı aşıldı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 11:42
Puan Ver : Aston Martin, 5 Milyon Sterlin Değerinde Satış Gerçekleştirdi(8/10)6


Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'nın da katıldığı müzayedenin yıldızlarından biri sadece üç adet üretilen ve Aston Martin Works tarafından orijinaline uygun olarak station karoser tipine çevrilen 1996 model Aston Martin V8 Sportsman Estate Car oldu. Bu eşsiz ve özel sipariş Aston Martin, 337.500 Sterlin gibi inanılmaz bir rakamdan alıcı buldu.



Etkinliğin bir diğer yıldızı da günün en yüksek rakamı olan 561.500 Sterlin'e satılan 1964 model Aston Martin DB5 oldu. Açık artırmada birçok teklif çeken ve otomotiv tarihinin önemli bir parçası olan bu ikonik otomobilin yeni sahibi telefon ile katılan bir katılımcı oldu. Diğer klasik "DB" modelleri de yoğun ilgi gördü. 1961 model Aston Martin DB4 "III Serisi" 4.2 Litre Sports Saloon 399.100 Sterlin'den alıcı bulurken, 1970 model Aston Martin DB6 Mark 2 Vantage Sports Saloon 382.300 Sterlin'e satıldı.



 



kaynak:ahaber








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