Prof. Dr. Ahmet Akkaya, astım şikayetlerindeki artışın 'polen' nedeniyle arttığını söyledi. Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astımın hava yollarının geriye dönüşlü daralmasıyla karakterize bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyledi.



Akdeniz Bölgesi'nde geniş bir bitki örtüsü olması nedeniyle polenlerin oluşturduğu astım rahatsızlığının daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akkaya, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde polen yoğunluğu nedeniyle astım hastalarının şikayetlerinin arttığını kaydetti.



Prof. Dr. Akkaya, "Klinik olarak değerlendirildiğinde, astım tedaviyle veya kendiliğinden düzelen yaygın hava yolu obstruksiyonu olarak ifade edilebilir. Birçok hücre ve hücresel elementin, mediyatörlerin rol aldığı, hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır.







kaynak:sabah