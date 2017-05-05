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astımla ilgili bilmek isteyecekleriniz!

ASTIMLA İLGİLİ BİLMEK İSTEYECEKLERİNİZ!

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, astım şikayetlerindeki artışın 'polen' nedeniyle arttığını söyledi. Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astımın hava yollarının geriye dönüşlü daralmasıyla karakterize bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyledi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:36
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Akdeniz Bölgesi'nde geniş bir bitki örtüsü olması nedeniyle polenlerin oluşturduğu astım rahatsızlığının daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akkaya, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde polen yoğunluğu nedeniyle astım hastalarının şikayetlerinin arttığını kaydetti.



Prof. Dr. Akkaya, "Klinik olarak değerlendirildiğinde, astım tedaviyle veya kendiliğinden düzelen yaygın hava yolu obstruksiyonu olarak ifade edilebilir. Birçok hücre ve hücresel elementin, mediyatörlerin rol aldığı, hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır.



 



kaynak:sabah








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