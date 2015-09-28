

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Kazakistan temsilcisi Astana ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Peki Galatasaray Astana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?







Bu akşam yerel saatle 20.30'da (TSİ 17.30) maçın oynanacağı Astana Arena'da medya mensuplarına kapalı bir antrenman gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılı takım, yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 15.30) Astana Arena'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak bir antrenman daha yapacak.







Astana Galasaray maçı 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak. Tivibu Spor kanalından yayınlanacak mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.