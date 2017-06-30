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Assassin's Creed Rebellion, İos Ve Android'e Geliyor
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assassin's creed rebellion, ios ve android'e geliyor

ASSASSİN'S CREED REBELLİON, İOS VE ANDROİD'E GELİYOR

Genel olarak PC ve konsollarda görmeye alıştığımız Assassin's Creed serisi şimdi de mobil platformlarda boy gösterecek. İşte Assassin's Creed Rebellion hakkındaki ilk detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:52
Puan Ver : Assassin's Creed Rebellion, İos Ve Android'e Geliyor(6/10)5


Genel olarak PC ve konsollarda görmeye alıştığımız Assassin's Creed serisi şimdi de mobil platformlarda boy gösterecek. İşte Assassin's Creed Rebellion hakkındaki ilk detaylar.



Ubisoft'un en köklü serilerinden biri olanAssassin's Creed, genel olarak PC ve konsollarda karşımıza çıkıyor. Bu seri yıllar içerisinde birkaç defa mobil platformlara uyarlanmaya çalışsa da bunda başarılı olunamamıştı. Herşeye rağmen, Assassin's Creed'i mobil platformlarda da öne çıkan bir oyun haline getirmek isteyen Ubisoft, bu amacından vazgeçmiyor. Zira geçtiğimiz gün duyurulan Assassin's Creed Rebellion, bu durumun en güncel örneği.



Behaviour Interactivetarafından geliştirilen Assassin's Creed Rebellion, basit bir strateji oyunu. Yani bildiğimiz klasik Assassin's Creed'in oyun tarzıyla pek alakası yok. Orijinal seriden birçok karakteri içerisinde barındıran yapımda, kendi suikastçı birliğimizi kurarak, çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Dilersek arkadaşlarımızla kendi birliğimizi kurup, kendi kalemizi yönetebileceğiz.



Assassin's Creed RebellionhemiOShem de Androidcihazlar için yayınlanacak. Yapımcı firma oyunu oynamak isteyen oyuncuların cihazlarında min. 2GB RAM bulunması gerektiğine dikkat çekiyor. Elbette bu durumun Androidcihazlar için geçerli olduğunu da belirtelim.



Henüz kesin çıkış tarihi netlik kazanmayan Assassin's Creed Rebellion'u oynayabilmek için işletim sisteminizin de min. iOS 8ya da Android 4.1olması gerekiyor.



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