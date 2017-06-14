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assassin's creed origins için çıkış tarihi sızdı

ASSASSİN'S CREED ORİGİNS İÇİN ÇIKIŞ TARİHİ SIZDI

Ubisoft'un uzun soluklu suikast odaklı oyun serisinin son halkası olması beklenen Assassin's Creed Origins için çıkış tarihi sızdı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 10:07
Puan Ver : Assassin's Creed Origins İçin Çıkış Tarihi Sızdı(6/10)7


Ubisoft'un uzun soluklu suikast odaklı oyun serisinin son halkası olması beklenen Assassin's Creed Origins için çıkış tarihi sızdı.



Ubisoft, oyun dünyasını şaşırtarak 2016yılındaAssassin's Creedserisi için bir anaoyunyayınlamamıştı. Ancak firma, özellikle serinin sevenlerini daha fazla merak içinde bırakmadı. Firmadan yapılan duyurudaFar Cry 5ile birlikte yeni bir Assassin's Creedoyunun yolda olduğunu açıklandı. Son haberlere göre serinin en son oyunu olması beklenen Assassin's Creed Origins için çıkış tarihi sızdı.



Sızıntı, ünlü portal Reddit'tengeldi. Platform üstünden yayınlanan gönderide GameInformerdergisinde kapak olacak olan oyunla ilgili birkaç fotoğraf paylaşıldı. Sızıntı ayrıca oyunun isminin Assassin's Creed Originsolacağını doğrulamakla kalmadı. Aynı zamanda eski Mısır'dageçecek olan oyunun 27 Ekim 2017′de çıkacağını gösterdi.



Assassin's Creed Origins fiyatları da belli oldu



Resimlerde sayesinde oyunun global fiyatı da belli oldu. Oyunun standart sürümü 59,99 Dolar,Deluxe sürümü 69,99 Dolarve Deluxe sürümü ile sezon biletinin birleştirildiği Altın sürümüise 99,99 Dolarolarak görüntülendi. Tüm bunları kapsayan Çelik kutulu sürümün fiyatı ise 109.99 Dolarolarak belirlenmiş. Bu fiyatlardan sonra, oyunun ülkemizdeki fiyatlarını tahmin etmeniz, sanırız zor olmayacaktır.



Ayrıca sızıntıda oyunun yeni bir dövüş sistemine geçeceği ve yeni bir yapay zeka kullanacağı da ortaya çıktı. Ancak çok oyunculu mod ile ilgili bir bilgi yer almadı. Oyunla ilgili daha fazla resmi bilginin E3 2017‘de paylaşılması bekleniyor.



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